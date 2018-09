Tien tips over cold case musicalmoord Wilma Bres

Bres werd in de nacht van 15 op 16 juli 1989 vermoord met messteken op 150 meter van haar huis. In een laatste poging de zaak alsnog op te lossen, is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. De zaak werd onlangs heropend na een anonieme tip waarin de dader werd aangewezen. Deze nieuwe informatie is volgens de politie ,,concreet en waardevol". Mogelijk is of waren de dader(s) minderjarig. In dat geval is de moord verjaard.

