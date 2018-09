’Mooi werk van visagiste’

Haar inzending om in aanmerking te komen voor de Make-Up Award 2018 vond ik bijzonder kunstzinnig, baanbrekend en geslaagd. Zij had op een zeer verfijnde manier een model bewerkt door het gezicht deels bruin te schminken. En toen brak de hel los.

Radicaal-linkse actievoerders vonden dat racistisch en het regende uit die hoek bedreigingen. Ze wisten zelfs te melden hoeveel kinderen ze had. Hoe laag en ziek ben je dan. Met zulke mensen in ons midden hebben psychiaters in dit land voorlopig niet te klagen over klandizie.

Zij laat zich echter niet kennen en de inzending blijft in stand. Gelukkig maar, want zij gaat met dit portret hoge ogen gooien. Laten we vooral trots zijn op het werk van deze vigagiste.

En op het gevaar af om ook als racist te worden bestempeld: ik vind het prachtig!

Jan Muijs, Tilburg