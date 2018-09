Zwangere vrouw treft dode rat in soep aan

De restaurantbazen besloten de geschrokken klant daarop een bijzonder aanbod te doen. Ze vertelden dat ze bereid waren om voor de kosten van een abortus op te draaien, zo meldde de echtgenoot aan de South China Morning Post.

Betalen voor abortus

Het stel was aan het dineren in het populaire hotspot restaurant Xiabu Xiabu in Weifang, toen de vrouw een kleine babyrat aantrof in haar gerecht. De horecauitbater reageerde na de vondst opmerkelijk. „Als je je zorgen maakt om de baby, dan geven wij je 20000 Chinese yuan voor een abortus”, zei hij tegen het koppel. Ook bood hij 5000 yuan aan voor een ziekenhuisbezoek.

De plaatselijke voedsel- en warenautoriteit kreeg een melding van het incident en besloot de tent tijdelijk te sluiten tot de zaak weer op orde is. Het restaurant reageerde in een verklaring dat ze voedselveiligheid altijd voorop stellen en de nodige verbeteringen aan zullen brengen.