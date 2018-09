’Ook nog ’dik tevreden’ als je ouder bent?’

Helaas ken ik, vrouw van 58, wel mensen die dit in het verleden ook zeiden, maar niemand die hetzelfde op oudere leeftijd nog steeds zegt. Want dan beginnen de nadelen van een prima dikker lichaam toch fors op te spelen en worden de beperkingen in snel tempo duidelijk.

De in de krant geciteerde en gefotografeerde dik tevredenen zijn duidelijk redelijk jong. Ik vraag me af of ook hun ’body positivity’ nog steeds werkt als ze tegen de 60 beginnen te lopen. Mijn vraag is dan ook: Kent u ook oudere dik tevredenen?

C. Steenman-Vollebregt