Docent die video geslachtsdeel stuurde: ’Ik werd gechanteerd’

De 51-jarige man is ook nog eens voormalig vertrouwenspersoon van de vmbo- en onderbouw havo-school, zo meldt De Gelderlander. De video zou gestuurd zijn aan een ex-leerling van hem, een meisje van rond de 16 à 17.

De docent, die al dertig jaar voor de klas staat, zegt in een verklaring die de krant op de site heeft gezet dat ze drie weken na het sturen van de foto een betaalverzoek van tweehonderd euro (een tikkie) aan hem had gedaan. „Dat heb ik geweigerd. Ik kreeg als antwoord dat als ik het geld niet overmaak, het mij wel eens meer kon gaan kosten”, schrijft de ontslagen docent.

Kort daarop stond de politie voor zijn deur. De politie wil verder nog niks zeggen over de zaak. De docent erkent dat hij met zijn volgens hem eenmalige chat via een webcam „een hele domme actie heeft begaan. Ik schaam me diep en neem mijn verantwoordelijkheid daarvoor. Maar het verhaal heeft ook een andere kant’’. Volgens hem hadden de twee ’geen intiem contact’.