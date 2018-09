Onderwijzers lopen protestmars door Rotterdam

In Zuid-Holland en Zeeland zijn veel basisscholen woensdag dicht, als afsluiting van een landelijke estafettestaking. De animo om te staken lijkt bij de Zeeuwse juffen en meesters echter minder groot dan bij hun collega’s in steden als Den Haag en Rotterdam. Volgens een inventarisatie van de Zeeuwse krant PZC doen slechts tachtig scholen mee, nog niet de helft van het totale aantal scholen in Zeeland.

Ook schoolleiders zelf voeren woensdag actie, omdat zij er minder op vooruit zouden gaan dan onderwijzers in een nieuwe cao.

Onderwijsbonden organiseren al anderhalf jaar acties voor betere arbeidsvoorwaarden. De stakingen in Zuid-Holland en Zeeland zijn de laatste in de reeks estafettestakingen die eerder werden gehouden in andere provincies. Of de onderwijzers hierna verder gaan met acties is nog onbekend. Vakbonden wachten eerst af wat er volgende week in de miljoenennota staat.