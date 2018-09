Slob voelt niets voor tussenjaar voor vmbo’er

Ⓒ Hollandse Hoogte

DEN HAAG - Minister Arie Slob (Onderwijs) voelt er niets voor een tussenjaar in te voeren voor vmbo’ers, waardoor leerlingen de keuze voor een vervolgopleiding nog even voor zich uit kunnen schuiven. Het lijkt de minister beter in het vmbo voldoende aandacht te besteden aan loopbaanbegeleiding. Slob zei dat woensdag in een overleg met de Tweede Kamer.