Erdogan nu ook hoofd staatsfonds Turkije

De Turkse regering heeft de organisatie twee jaar geleden opgericht, in de nasleep van de mislukte staatsgreep. Het staatsfonds heeft belangen in onder meer Turkish Airlines, de staatsspoorwegen, Turk Telekom en banken.

Erdogan zwaait al sinds 2003 de scepter in Turkije, aanvankelijk als premier en inmiddels als president. Hij is sinds dit jaar machtiger dan ooit. Turkije is overgestapt op een presidentieel systeem, waarin de president verregaande bevoegdheden heeft.

