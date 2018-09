‘Aanslagberamers’ op Turks consulaat staan terecht

-

Die had werkelijk alles in huis voor het aanrichten van een bloedbad: een Kalashnikov, veel (explosieve) munitie, explosieven, handleidingen en een IS-vlag.

Jaouad A. werd in november veroordeeld tot de, voor justitie teleurstellende straf van vier jaar. Zijn drie kompanen Aziz J., Khalid A. en Souliman A. uit Roosendaal en Oudenbosch staan nu voor het hekje.

De inlichtingendienst heeft een gesprek afgeluisterd tussen de vier mannen. Daarin ging het over de vraag of het niet beter was om een aanslag te plegen op Nederlanders. ,,Het is niet moeilijk om iets te bombarderen ofzo'', zegt Jaouad in het afgetapte gesprek. ,,De ambassade is 500 meter lopen, ik zie daar altijd Turken naartoe gaan, je gooit iets naar binnen, je schiet, sowieso kan ik die dingen gewoon doen, maar die mensen daarbinnen zijn wel moslim. Of ze nou supergelovig zijn of niet. Ga je dan gooien? Dan kies ik liever toch die Hollanders.''

