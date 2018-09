Celstraf voor haatzaaien tijdens Haags protest

Dat de zaak zo lang heeft geduurd, komt doordat het Openbaar Ministerie in 2016 niet-ontvankelijk werd verklaard omdat de verdachte in IS-strijdgebied zou zijn overleden. In het hoger beroep een jaar later werd besloten dat vervolging toch door kon gaan omdat het - ook nu nog - niet zeker is dat de man dood is. Hij was niet aanwezig bij de behandeling van de zaak en is bij verstek veroordeeld.

Tussen 2012 en 2014 was het onrustig in de Schilderswijk. Zeker zes personen zijn tot celstraffen veroordeeld voor het ronselen van jongeren, die zich aansloten bij terreurorganisaties in Irak en Syrië.