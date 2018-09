Veiligheid EU-grenzen centraal

Door nu het heft in eigen hand te nemen met de voorgestelde grensbewaking, anticiperen zij op de toenemende afkeer van hun immigratiepolitiek in Europa. Daarmee slaan ze meerdere vliegen in één klap. Ten eerste kunnen zij hiermee hun massa-immigratie ongebreideld voortzetten terwijl het lijkt alsof zij die aan banden leggen.

Ten tweede denken ze te voorkomen dat landen een deel van hun soevereiniteit terugnemen door uit onvrede eigen grenzen te bewaken. En ten derde kunnen lidstaten dan niet meer bepalen wie zij in specifieke gevallen wel of niet toelaten, weigeren op te nemen of beslissen uit te zetten. Want de 'selectie' heeft dan door de Europese kustwacht onder het commando van de EU al plaatsgevonden.

Het zou het toppunt van naïviteit en ontrouw aan eigen soevereiniteit zijn als een EU-lidstaat hier intrapt. Het valt daarom te vrezen dat Nederland, onder aanvoering van de Ruttes en de Pechtolds, zich als een van de eersten voor dit EU-karretje laat spannen!

H.J. Looijenga, Drachten