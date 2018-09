’Pas op de kleine lettertjes!’

Veel mensen niet weten dat postorderbedrijven vaak meer krediet geven dan gewenst en dit direct melden bij BKR. Bij Wehkamp maakte ik gebruik van een uitgestelde betaling voor circa 250 euro. Na retour van een aantal artikelen bleef er 59,90 euro over wat ik moest betalen.

In de paar dagen tussen de bestelling en retour kreeg ik bericht dat mijn krediet was goedgekeurd; ik kon bestellen tot 3500 euro. Ook bleek dat de dag na mijn bestelling het krediet al was gemeld bij BKR. Mensen, pas op! Lees de kleine lettertjes onderaan de bevestigingsmail. Het duurt heel lang voordat het krediet van uw naam is verwijderd.

J.P. de Jong-Ehlhardt