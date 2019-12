Ook Senaat VS erkent Armeense genocide

De volkerenmoord had ruim een eeuw geleden plaats en kostte honderdduizenden tot mogelijk anderhalf miljoen Armeniërs het leven. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent tot op de dag van vandaag dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep.

De resolutie van de Senaat is niet bindend en heeft vooral een symbolische waarde.

Bekijk ook: Ruzie binnen Denk om Armeense genocide

VS testen raket

De VS hebben ondertussen opnieuw een rakettest uitgevoerd. Het projectiel werd donderdag van de luchtmachtbasis Vandenberg in Californië afgevuurd, bevestigde het Amerikaanse ministerie van Defensie. De test voedt de vrees dat een nieuwe wapenwedloop tussen de grootmachten Amerika en Rusland op gang komt.

Washington zegde begin augustus het INF-verdrag op waarin een verbod op het testen met (nucleaire) middellangeafstandsraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5500 kilometer is afgesproken. Die overeenkomst werd in 1987 getekend door de Amerikaanse en Sovjet leiders Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov. Volgens de VS hield Rusland zich al langer niet aan dat verbod door te testen met het systeem SSC-8 met projectielen die meer dan 2000 kilometer ver kunnen komen.

Streep door verdrag

Het was de tweede keer sinds het opzeggen van het verdrag dat de VS een rakettest uitvoerden. In augustus werd een conventionele kruisraket afgeschoten bij San Nicolas Island in Californië. Het projectiel raakte zijn doel na 500 kilometer. Rusland verklaarde daarna „met passende maatregelen” te zullen reageren en zich „niet in een nieuwe wapenwedloop wil begeven.”