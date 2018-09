TBS geëist tegen baby-bijter

Als de baby ging krijsen, raakte de man in paniek. Hij beet het acht maanden oude kindje dan in wang, bil, voetje of schouder, zo schrijft het Leidsch Dagblad.

De baby ging meer huilen toen z’n tandjes rond de zevende maand doorkwamen. Hij gaf toe het kind ’zeven tot tien keer’ gebeten te hebben. De verdachte had ’stress’, gebruikte veel wiet, heeft borderline, ADHD, een lage intelligentie en zat financieel in de problemen.

Een arts die het kind onderzocht, constateerde zwellingen en bijtsporen. De vader zit bijna een half jaar vast en noemt het achteraf ’een zeer laffe daad’. De moeder wordt later ook vervolgd omdat ze niet ingreep.

De officier van justitie eiste een half jaar cel en een voorwaardelijke tbs-maatregel.

Volgens de advocaat van verdachte waren de huidbeschadigingen oppervlakkig geweest. Zij pleitte voor een ’gewone’ psychische behandeling, geen tbs.

De baby is ondergebracht bij een pleeggezin.

