Omstanders binden winkeldief in Bloemendaal vast met tie wraps

De man had met een handlanger toegeslagen aan de Bloemendaalseweg. Volgens de politie hadden de twee, Polen van 30 en 32 jaar oud, meerdere goederen gestolen. Volgens een betrokken Bloemendaler ging het in elk geval om kleding en een fles champagne. De fles champagne had de dief, die eerst was achtervolgd, op de grond stukgesmeten.

Een Bloemendaler hoorde tijdens een wandeling met zijn hond dat een tas met kleding was gestolen en hij ging op onderzoek uit, wetende dat de dief een opvallende gele tas had gepikt. Hij zag de dief verderop met een gele tas op een bankje zitten en vroeg hem of hij de inhoud mocht zien. Het resulteerde in een achtervolging, waarbij de Bloemendaler de dief tegen de grond werkte. Er sprongen toen twee andere Bloemendalers te hulp, van wie er eentje tiewraps haalde om de man in bedwang te houden. Toen de politie was gearriveerd, kregen de drie betrokken burgers een compliment. De Bloemendaler die de achtervolging inzette: „Ik hoop dat hij het nooit meer doet, en als hij het weer doet weer net zo wordt gepakt.”