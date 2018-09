Uitslag stelling: ’Nee’ tegen duurdere polis

De premiestijging is onder meer te wijten aan oplopende zorgkosten als gevolg van de vergrijzing van de Nederlandse samenleving. Maar na jaren van premiestijging of toename van het eigen risico is voor de meesten de maat vol. De meerderheid van de deelnemers (92 procent) denkt dat de toename van de ouderen, die relatief vaker een beroep doen op de zorg, niet alleen de boosdoener is. Velen zijn van mening dat de loonkosten in de zorg, en een explosieve stijging hiervan als gevolg van de aantrekkende economie, sterk bijdragen aan de gestegen uitgaven. Zo schrijft een criticus: „Pak eerst het management, de overhead en de winstuitkeringen aan. En de lonen liggen veel hoger dan dezelfde functies in het bedrijfsleven. Mijn dochter liep (betaald) stage bij een zorgverzekeraar, na half jaar kreeg ze 500 euro winstuitkering en netto 300 euro meer loon dan haar vriendin bij een ander bedrijf.”

Ook wordt regelmatig gewezen op de forse rendementen die zorgverzekeraars maken. „De winsten die de verzekeraars behalen zijn schandalig. Crimineel gewoon. Dat zou verboden moeten worden. De verspilling door peperdure ziekenhuizen is schandalig. Te veel bestuurders die hun zakken vol proppen”, laat een andere opposant boos weten. Hoewel deze maatschappijen grote financiële reserves moeten aanhouden door de strenge eisen van de Nederlandsche bank, willen de meeste respondenten dat de reserves worden aangesproken om de kosten voor de zorgpolis niet (te veel) te laten stijgen. Negen op de tien deelnemers vinden de premiestijging van tien euro per maand echt te veel. Bijna de helft zegt de nieuwe basispremie van 119 euro per maand met moeite op te kunnen brengen. Een stijging van het huidige eigen risico van 385 euro in plaats van meer premie is voor de meesten ook onbespreekbaar.

Verspilling in de zorg is eveneens een grote bron van ergernis. Sommigen dragen voorbeelden aan hoe het efficiënter kan worden ingericht waardoor veel geld kan worden bespaard. Eén van hen betoogt: „Nu gaat enorm veel tijd en dus geld zitten in administratieve rompslomp. Mijn moeder gaat zelden naar de huisarts. Als zij gaat mag zij slechts één onderwerp per keer bespreken. Het is adequater om 3 dingen in 15 minuten te bespreken dan 3 x 10 min. Bovendien kunnen er verbanden tussen klachten bestaan.” En een ander valt bij: „Ziekenhuizen zouden meer onderzoeksgegevens kunnen uitwisselen zodat onderzoeken niet steeds opnieuw hoeven.” Ook wijzen sommigen op het buitenland. „Ik ben vijf keer in Duitsland geopereerd, dat was wel 40 procent goedkoper dan in Nederland. Hoe kan dat?”

Slechts zes procent van de deelnemers meent dat door het grotere aantal 65-plussers onder de bevolking een premiestijging een logisch gevolg is. „Door de vergrijzing zal de premie stijgen. Dit is onontkoombaar.” Enkelen zijn erg tevreden over de zorg en vinden dat dat best wat mag kosten: „Gewoon doorgaan zo. Over tien jaar betaal je 250 euro per maand. Maar daar krijg je wel goede zorg voor terug.”