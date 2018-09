Vrouw koopt nepbuik en beschuldigt ex van verkrachting

Jessica Nordquist (25) leerde haar ex Mark Weekes kennen op het werk. Ze werkten beide bij het reclamebureau Unruly. De twee waren drie maanden samen, totdat bleek dat ze toch niet zo goed bij elkaar pasten. Na hun breuk stuurde de vrouw gewelddagige en leugenachtige mails naar haar ex en hun collega’s in een wanhopige schreeuw om aandacht, zo meldt The Sun.

Opmerkelijke zoekopdracht

Maar daar hield ze het niet bij. Ook beschuldigde ze Mark van verkrachting en bestelde ze een nepbuik om een zwangerschap te faken. De Londense politie nam in januari de telefoon en iPad van de vrouw in. Hierop werd onder andere de zoekopdracht ’nepbaby’s’ gevonden.

De beschuldigde vrouw ontkende tegenover de rechter iets te maken te hebben met de aanklachten van stalking en het verspreiden van lasterlijke e-mails.

Meer nieuws? Installeer onze app!