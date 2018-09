Man loopt politiebureau binnen met afgehakt hoofd echtgenote

Ⓒ Screendump

Een man die het hoofd van zijn echtgenote afhakte, nadat hij er achter kwam dat zij vreemd was gegaan, is met hoofd en al het plaatselijke politiebureau binnen gelopen. Het bizarre tafereel werd gefilmd voor een politieagent. Op de beelden is te horen dat de agenten roepen dat de man het hoofd terug in de zak moet doen.