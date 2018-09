Laffe diefstal: man steelt scootmobiel bij supermarkt

De diefstal vond plaats op 30 juli voor de ingang van de Albert Heijn aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. De eigenaar van de scootmobiel was boodschappen aan het doen, terwijl de dief er met zijn vervoermiddel vandoor ging.

De man is duidelijk herkenbaar in beeld. „De man toont erg veel interesse in de scootmobiel, morrelt er wat aan en loopt er mee richting het Mercatorplein”, vertelt de agent in de vrijgegeven video.

De dader is blank, rond de zestig jaar oud, heeft een normaal postuur en droeg een donker shirt en een korte broek.

Kent u de man die de scootmobiel heeft gestolen? Neem dan contact op met de politie.

