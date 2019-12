ME ingezet bij onrustige avond Duindorp:13 aanhoudingen

Op meerdere plekken werden containers in brand gezet. Ook een bushalte en afvalbakken moesten eraan geloven. De ME moest worden ingezet om de rust in de wijk terug te brengen. Op foto's is te zien hoe de politie ingangen naar de wijk afsloot en met bouwhekken opgeworpen barricades verwijderde. De dertien aangehouden mensen zijn inmiddels vrijgelaten.

Vreugdevuur

Ook zaterdagavond deden zich ongeregeldheden voor in Duindorp. Die hebben vermoedelijk te maken met het besluit dat er dit jaar geen groot vreugdevuur zal zijn. De Duindorp Vreugdevuur Stichting trok de stekker eruit vanwege te hoge eisen die de gemeente Den Haag zou hebben gesteld.

De politie zegt de komende dagen alert te zijn op onrust in de wijk.

