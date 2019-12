Onrust in Haagse wijk Duindorp, ME ingezet

Ⓒ Regio15

DEN HAAG - Het was zondagavond onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Op meerdere plekken in de woonwijk werden containers in brand gezet. Ook een bushalte en afvalbakken moesten eraan geloven. Volgens lokale media moest de brandweer bij het blussen beschermd worden door de ME. Op foto’s is te zien hoe de politie ingangen naar de wijk afsloot en met bouwhekken opgeworpen barricades verwijderde.