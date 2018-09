Asielonderzoek geen truc om tijd te rekken

Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tijdens het debat met de Tweede Kamercommissie over het asielbeleid. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Het onderzoek naar de oorzaken waarom afgewezen asielzoekers zo lang in Nederland kunnen blijven, is niet bedoeld om tijd te rekken. De commissie die ermee is belast, heeft tijd nodig, zegt staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) tegen de Tweede Kamer. Hij gaf opdracht tot een onderzoek naar de chaos rond de afgeblazen uitzetting van de kinderen Lili en Howick naar Armenië.