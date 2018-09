Presidentskandidaat Bolsonaro populairder

In de vorige vergelijkbare peiling was dat 22 procent. Die was vlak voordat Bolsonaro op verkiezingscampagne op 6 september in de deelstaat Minas Gerais door een man werd neergestoken. Hij is er zo erg aan toe dat de artsen hebben gezegd dat hij nog zeker een ingrijpende operatie moet ondergaan en weken medische zorg nodig heeft. Het is niet realistisch te verwachten dat hij nog campagne voert voor de verkiezingen van 7 oktober.

De 63-jarige rechtse-populist en conservatief Bolsonaro laat andere presidentskandidaten in deze peiling achter zich. Op de tweede plaats staat een centrumlinkse kandidaat, Ciro Gomes, met 11 procent. Op de derde plaats staat een vrouw, de links-radicale milieuactiviste en ex-minister Marina Silva Vaz de Lima met 9 procent.

De erg populaire linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva van de Arbeiderspartij (PT) is uitgeschakeld door een lange celstraf die hij wegens corruptie kreeg. Hij heeft zijn plaatsvervanger, ex-burgemeester van São Paulo Fernando Haddad dinsdag als de PT-kandidaat en „als nieuwe Lula” naar voren geschoven. In de peiling kreeg die nog maar 8 procent, maar dat moet sterk oplopen als hij bekender wordt en actiever op campagne gaat.

De in Curitiba gevangen gezette Lula dankt veel van zijn populariteit aan kostbare sociale programma’s en projecten die miljoenen Brazilianen uit de armoede tilden tijdens zijn presidentschap (2003-2011). Als die dankbare aanhang overstapt naar Haddad, zou die komende maand de meeste kans op het presidentschap maken.

Bekijk ook: Hier wordt presidentskandidaat neergestoken