De kater na het ING-debacle

Een week na het bekend worden van de miljoenenschikking tussen ING en het Openbaar Ministerie is het stof nog altijd niet neergedaald. Ondanks de doorzichtige tactiek van voor veel geld ingehuurde pr-bureaus en communicatieafdelingen om vooral de luwte te kiezen en tijd te winnen. Voorzitter van de raad van commissarissen van de bank Hans Wijers en bestuursvoorzitter Ralph Hamers reageren via strakke, zorgvuldig opgestelde verklaringen. Van enige oprechte publieke verantwoording is geen sprake. Het is de arrogantie ten top.