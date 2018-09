Zomer 2019: plak jezelf in de glimmende tape-bikini’s

De opgeplakte tape-bikini’s zijn onderdeel van het ’black tape project’. Ⓒ Instagram

New York - De zomer is nog niet voorbij en de nieuwe bikini-trends lopen alweer over de catwalk. Op dag vijf van de New York Fashion Week, stuurde een designer uit Miami zijn modellen slechts gehuld in een paar stukjes glimmende tape de catwalk op.