Foto: Verdachte ex-minister Curaçao komt aan in Willemstad

Het buurland van Curaçao leverde de oud-minister, die nog van veel meer ernstige strafbare feiten werd verdacht, gisteren uit aan de justitiële autoriteiten op Curaçao. Hij zat vanaf gisteren opgesloten in een politiecel in Barber en wordt naar verwachting deze week na zijn voorgeleiding overgevlogen naar het huis van bewaring op Bonaire.

De arrestatie van Jamaloodin is een grote opsteker voor het Maximus-onderzoek naar de moord op Wiels, die in 2013 op het strand werd geliquideerd. De politicus wilde die week op de radio onthullingen doen over de gokmaffia op zijn eiland.

Huurmoordenaars

Uit onderzoek bleek later dat hooggeplaatste politici uit Wiels eigen partij vermoedelijk de opdracht gaven tot de moord. Via een tussenpersoon, de Curaçaoënaar F. werden huurmoordenaars benaderd, die lid waren van de straatbende No Limit Soldiers. De uitvoerders van de moord konden worden gepakt en veroordeeld. De schutter kreeg levenslang.

De opdrachtgevers bleven lang buiten schot. Loterijbaas Robby dos S. is naast Jamaloodin een van de verdachten.