Brech ging snel na dood Nicky weer op scoutingkamp

Dat meldt De Limburger. Het was scouting Sint Hubertus uit Nuth, waar Brech zich een weekje bij aansloot. De dood van Nicky Verstappen was volgens een van de leiders reden de tenten dichter bij elkaar te plaatsen en meer toezicht te houden.

Uit onderzoek van eerder genoemde krant is gebleken dat er tijdens het kamp ook werd gesproken over de tragische dood van Nicky uit het Limburgse dorpje Heibloem. Dit alles in het bijzijn van Jos Brech.

Uitlevering

Jos Brech werd 6 september vanuit Spanje uitgeleverd aan Nederland. De Limburger kwam aan in een privévliegtuigje, dat meteen achter een hangar verdween. Hij is daarna aangehouden en voor veertien dagen in voorlopige hechtenis genomen.

Brech is ruim een half jaar, zo wordt vermoed, op de vlucht geweest. Nadat hij een lange wandeltocht door moeilijk begaanbaar gebied in de Vogezen maakte, werd er na enige tijd geen spoor meer van hem gevonden. Bezorgde vrienden gaven hem als vermist op, waarna ze een zoektocht organiseerden.

Die werd geïntensiveerd door justitie nadat duidelijk werd dat er een match was gevonden tussen het dna van Brech, verkregen van een jas die was aangeleverd in verband met zijn vermissing, en het celmateriaal dat bij Nicky Verstappen was aangetroffen.

