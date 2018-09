Mijnwerker vindt grootste goudklomp ooit: 93,5 kilo

Een deeltje van de gouden vonds van Doyle ligt te wachten op verdere verwerking. Ⓒ EPA

Kambala - Mijnwerker Henry Dole is meer dan zijn gewicht in goud waard. De boor-operator van RNC Minerals vond op 500 meter diepte in de Beta Hunt-mijn nabij Kambala (Australië) een goudklomp van 93,5 kilo!