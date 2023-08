Palingsoundmuseum vol verrassingen: vermakelijke collectie van grootste Volendamse artiesten

Nederland telt ruim 630 musea. Het Rijksmuseum kent iedereen, maar wat is er te beleven bij andere, vaak kleine en onbekende verzamelingen? In deze zomerse verkenning vandaag het Palingsoundmuseum in Volendam.

Gouden en Platina platen in het Palingsoundmuseum dat aandacht besteedt aan de ontwikkeling van de muziek in Volendam sinds 1905. Ⓒ Michel van Bergen