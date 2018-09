NHC schaalt Florence af, gevaar blijft groot

Het centrum van Florence ligt volgens het NHC nu zo’n 755 kilometer ten oost-zuidoosten van Myrtle Beach, tussen Charleston en Wilmington. Er worden windsnelheden gemeten van 205 kilometer per uur. Hoewel de orkaan ook donderdagavond vermoedelijk weer iets in kracht afneemt, blijft het meteorologisch instituut in Miami bij zijn waarschuwing voor extreem noodweer.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik