Zelfdoding in gevangenis Vught

De 36-jarige man uit Best zat in voorarrest voor betrokkenheid bij een schietpartij in zijn woonplaats in juni. Het begin van zijn strafzaak stond volgende week gepland.

De gevangenis in Vught ligt al langer onder een vergrootglas vanwege het hoge aantal zelfdodingen. Sinds 2011 hebben ten minste twaalf gevangenen zelfmoord gepleegd. Volgens het ministerie ligt dat onder andere aan de speciale regimes voor bijzondere doelgroepen en omdat de inrichting in Vught een van de grootste van Nederland is.