Man begraaft hondje ex-vriendin levend

Na het beëindigen van de relatie met Felicia Dion kreeg Richard Piquard de zorg over de shih tzu Chico, omdat Felicia het beestje niet in haar appartement kon houden, schrijft Telegram.com. Achttien maanden lang ging dat betrekkelijk goed, totdat Piquard een kitten in huis nam. Chico en de nieuwe bewoner konden elkaar niet luchten of zien. Piquard, het vechten van de beesten moe, nam daarop de 17-jarige Chico mee naar buiten, dumpte hem levend in een gat in de grond, schoof er een landing grond overheen en dekte het ’graf’ af met een grote steen.

Aan een wederzijdse vriendin - Kaylee Belanger - meldde hij dat het diertje was overleden. Toen Belanger poolshoogte kwam nemen - ze vertrouwde de zaak niet omdat Piquard amper een dag eerder had verteld dat Chico en zijn nieuwe kitten elkaar voortdurend in de haren vlogen - vonden zij en haar verloofde Chico onder de steen; nog steeds levend, maar erbarmelijk piepend.

Een dierenarts moest Chico alsnog laten inslapen. Onderzoek wees uit dat het diertje ook voor zijn dood verre van goed was behandeld. Het lijfje ritselde van de vlooien en het beestje had een zeer slechte vacht.

Piquard is voorlopig vrij op borgtocht. Zijn kitten is hij kwijt. Hij mag van de rechter geen huisdieren meer. Over ruim een maand moet hij voorkomen. Een veroordeling kan hem komen te staan op een fikse celstraf en/of een boete van maximaal 5000 dollar.