Ouders van door eigen vuur omgekomen militair voelen zich in de steek gelaten

Marjan en Hans Poortema bij het graf van hun in 2008 omgekomen zoon Aldert. Tien jaar na zijn dood weten zij nog steeds niet wat er destijds in Uruzgan is misgegaan. Ⓒ Jos Schuurman

Marjan en Hans Poortema verloren hun zoon in Uruzgan. Een onverteerbare dood omdat de korporaal stierf door eigen vuur. Een decennium later kunnen zijn ouders zich er niet bij neerleggen, omdat Defensie in hun ogen essentiële informatie over de fatale nacht voor hen verzwijgt.