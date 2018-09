'Ook id-papieren gevonden van Kamphuis'

Dat zegt de Noorse krant Avisa Nordland.

Kamphuis is al drie weken vermist. Hij was op vakantie in Bodø, in de monding van de fjord. De plek waar zijn spullen drijvend werden aangetroffen, ligt enkele tientallen kilometers verder de fjord in. Uit onderzoek blijkt dat Kamphuis niet - zoals eerder gesuggereerd - op Svalbard is geweest. Er staan sterke stromingen in de fjord, zodat de plek waar de eigendommen van Kamphuis zijn gevonden niets zegt over waar ze in het water terecht zijn gekomen.

Mogelijk is Kamphuis met een lokale trein van Bodø naar Rognan gereisd. Rognan ligt dieper in de fjord, niet al te ver van de plek waar de spullen zijn aangetroffen.