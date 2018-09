Student onthand: geen collegekaart

Vorig schooljaar deed de UU als eerste universiteit de reguliere collegekaart in de ban. Via een app kon de collegekaart voortaan digitaal worden getoond aan docenten en bij bijvoorbeeld cafés en musea. Tot groot ongenoegen van studenten. De digitale kaart wordt in het buitenland vaak niet erkend en met een lege telefoon sta je met lege handen. De UU beloofde daarom kortgeleden dat er toch optioneel een tastbare collegekaart zou zijn in het nieuwe schooljaar.

Wensen

Inmiddels zijn de studenten erachter gekomen dat dit geen traditionele collegekaart is zoals verwacht, maar de zogenoemde International Student Identity Card (ISIC). „Tegen betaling van vijf euro wordt een kaart geleverd die tegemoetkomt aan de wensen van studenten en die zeker in het buitenland erkend wordt”, aldus UU-woordvoerder Maarten Post. Volgens hem is dit samen met de Universiteitsraad besloten.

De oplossing valt nog niet bij iedereen in de smaak. „Het is een stap in de goede richting. Liever had ik een gratis kaart gehad met een chip zodat je er ook mee kan printen”, vindt Sebastian Wijnands, student en sinds kort lid van de Universiteitsraad.

„Voor die 2000 euro collegegeld per jaar wil ik gewoon een café binnen kunnen komen met een lege telefoon en zonder ISIC, die ik zelf nog moet betalen”, vindt student Kevin Janco Hamelink.