NVWA maakt korte metten met vogelverzameling

Marco Ravesteijn heeft zich tien jaar vrijwillig ingezet voor de verzorging van de vogels. Nu moeten er veel van zijn lievelingsdieren weg. Ⓒ Foto Michel van Bergen

Beverwijk - De volière in het Scheybeeckpark in Beverwijk is een dierentuin zonder vergunning. Dat vindt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Nu de gemeente besloten heeft om die vergunning niet alsnog aan te vragen, mogen er volgende week nog maar maximaal tien van de oorspronkelijke dertig vogelsoorten wonen. Buurtbewoners zijn onthutst over de gang van zaken.