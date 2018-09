Ⓒ Huisman Media

BEERTA - UPDATE 20.15 uur - In het water langs de Koopmanlaan in het Groningse Beerta is woensdagmiddag een lijk gevonden. Het om een 68-jarige man uit Finsterwolde die sinds dinsdagavond werd vermist. Een misdrijf wordt uitgesloten door de polite.