’Ik daag u uit voor een duel en maak gehakt van u!’

Ach ja, de negentiende eeuw. Dat was nog eens een tijd. In Frankrijk, Duitsland en Rusland - Holland bleef altijd een beetje achter - werden geschillen tussen verhitte, doorgaans adellijke jongelingen voortdurend met een duel uitgevochten. Dan weer was er een vrouw in het spel, dan weer geld of goede eer. Met de gevleugelde term ’Ik eis genoegdoening!’ werd menig geschil met knallende pistolen beslecht. Soms vielen er doden.