Nederland moet ’mono’ rijden

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) geeft donderdagmiddag het startschot de grote campagne ’Rij zonder afleiding, rij MONO’ tegen appen en bellen in het verkeer die zeker tien jaar gaat duren.

Mensen worden in onder andere reclamespotjes opgeroepen om anderen niet te storen tijdens het rijden en gebruik te maken van technologie om de telefoon te blokkeren in de auto.

Naast Rijkswaterstaat werken ook ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond en telecompproviders mee aan de campagne die vergelijkbaar is met de BOB-campagne tegen alcohol in het verkeer.

Door het gebruik van de mobiele telefoon is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers de afgelopen twee jaar gestegen. De bewindsvrouw werkt nog aan een wet om appen op de fiets te verbieden.

De grote vraag die blijft staan is waar staat ’mono’ voor? Op het Plein in Den Haag waar de aftrap plaatsvond werd al gesuggereerd dat het staat voor ‘mobile no’, maar de minister heeft een simpele verklaring: „Het staat gewoon voor één, want je kunt maar één ding tegelijk doen in het verkeer. Een ongeluk zit in een klein hoekje, in een paar seconden kan het heel slecht aflopen.”