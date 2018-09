Schutter Californië doodt vijf mensen

Ⓒ Hollandse Hoogte

BAKERSFIELD - Een schutter heeft vijf mensen doodgeschoten in het zuiden van Californië. Daarna beroofde hij zichzelf van het leven. „Dit is het nieuwe normaal, als je kijkt naar het land”, zei de sheriff in Kern County. „Zes mensen verloren hun leven in een erg kort tijdsbestek.”