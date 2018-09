Tien jaar cel voor oud-president El Salvador

Saca, die in de periode 2004-2009 aan de macht was, zou zich 300 miljoen dollar hebben toegeëigend. Op zijn bezittingen was eerder al beslag gelegd. Ook een zestal vertrouwelingen moet wegens medeplichtigheid geruime tijd de cel in.

