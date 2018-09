Chauffeur die travestiet weigerde geschorst

Dat blijkt uit antwoorden van het college over de zaak. B en W vinden het gedrag van de bewuste chauffeur „volstrekt ontoelaatbaar”. „Helaas worden taxipassagiers nog met enige regelmaat geconfronteerd met discriminerend gedrag door de taxichauffeur”, aldus het college. „Het is de verantwoordelijkheid van de TTO (een bij de gemeente officieel geregistreerde taxi-organisatie) waarbij deze chauffeur is aangesloten om hem te sanctioneren. Het incident geeft aan dat antidiscriminatiebeleid in de taximarkt blijvend aandacht behoeft.”

Uitsluiting moet volgens B en W worden uitgebannen. De in Amsterdam actieve TTO’s gaan nu met concurrent Uber en de gemeente een gezamenlijk convenant opstellen voor een discriminatievrije Amsterdamse taximarkt.

