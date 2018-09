’Weinig voordeel bij klok verzetten’

Na een periode van 50 jaar wordt toch maar (bedekt) toegegeven dat het grote voordeel op het gebied van energiebesparing een fabeltje is geweest. Juncker stelt voor dat we weer naar één standaard Europese tijd zullen moeten gaan. Deze tijd zal waarschijnlijk de huidige zomertijd zijn. Wanneer we terug zouden gaan naar de oorspronkelijke, huidige wintertijd zou dat inhouden dat men toegeeft dat het een domme proef is geweest. Dit wil het Brusselse eliteclubje niet, denk ik!

F. Heeffer, Uden