’Beter wintertijd handhaven’

Een andere reden. Weet u op welk uur van de dag de zonkracht het hoogst is? Je bent geneigd te zeggen rond 12 uur. Door de zomertijd en de ligging van ons land is de zonkracht echter het hoogst rond 13.38 uur. Omdat de kracht van de zon op het verkeerde tijdstip wordt ingeschat verbranden veel mensen in de zomer wat tot extra huidkankergevallen leidt. Bij de invoering van de zomertijd wordt hier nooit bij stilgestaan.

S. de Joode, Oostzaan