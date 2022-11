Premium Het beste van De Telegraaf

Analyse Het WK in Qatar opende veel Chinese ogen, waarom draagt het publiek geen mondkapje?

Door Frank van Vliet

Het gaat wat ver om het WK in Qatar de schuld te geven van de protesten tegen de rigide coronamaatregelen in China, die demonstraties waren er op kleine schaal al eerder, maar het opende wel de ogen van veel Chinezen. Die zagen mensen uit de halve wereld zonder mondkapjes en beperkingen op volle tribunes zitten, terwijl zij voor het minste of geringste voor de zoveelste keer in lockdown moeten.