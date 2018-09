Inzicht in bellers naar soa-poli

Velen worden op dit moment doorverwezen om zo lange wachttijden te voorkomen. Nu kunnen risicogroeperingen (homoseksuelen, sekswerkers, jongeren onder de 25 en mensen uit landen als Afrika) terecht bij de soa-poli van het UMC Utrecht voor een anonieme en gratis test. De medewerkers op de Uithof konden de grote vraag echter niet aan. De wachttijd voor een consult liep op tot vijf maanden.

De criteria voor het spreekuur werden dit jaar aangescherpt. Een telefonist neemt een vragenlijst met de patiënt door. Alleen de meest schrijnende gevallen, bijvoorbeeld mensen die symptomen hebben, krijgen een afspraak. De rest wordt ’doorverwezen’ naar de huisarts of een particuliere tester. Ook zelftesten worden als optie aangedragen.

De Utrechtse gemeenteraad bracht afgelopen voorjaar een bezoek aan de poli. De raadsleden uitten hun zorgen. Laten doorverwezen patiënten zich daadwerkelijk elders testen of blijven ze rondlopen met een soa? Ze pleitten voor een duidelijk beeld.

Handmatig

De soa-kliniek van het UMC sluit eind dit jaar de deuren. De GGD regio Utrecht neemt alle taken over, zodat de soa-zorg in de provincie op één manier geregeld is. Consulten worden gehouden in het Stadskantoor en bij GGD Amersfoort.

Na de opstartperiode wil de GGD aan de wens van de gemeenteraad voldoen. Alle uitkomsten van de inkomende telefoontjes worden handmatig genoteerd. Wethouder Victor Everhardt: „Deze uitgebreide registratie levert in een kort tijdsbestek een beeld van het aantal personen dat belt, het aantal mensen dat doorverwezen wordt, de reden van verwijzing, naar welke instantie verwezen wordt en welke categorie cliënten het vaakst verwezen wordt.”

De gemeente wil de gegevens gebruiken om gerichter campagne te kunnen voeren. Als vooral jongeren onder de 25 worden afgewezen, kan reclame voor zelftesten op die doelgroep gericht worden.

De soa-poli blijft overigens gewoon anoniem. Bellers hoeven niet te vrezen achteraf een ambtenaar aan de lijn te krijgen. „Het is niet mogelijk om naderhand met de cliënt te bellen en na te gaan of ze eventueel elders getest zijn”, besluit Everhardt.

Meer lezen? Download (gratis) onze app!