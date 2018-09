’Registreer etniciteit van verdachten’

Boon en zijn collega-onderzoekers doen deze oproep volgens de Volkskrant in een nieuw onderzoek naar het aandeel van jongeren met een migratieachtergrond in de strafketen dat verschijnt in het wetenschappelijke vakblad Tijdschrift voor Criminologie.

Door cijfers van onder meer het CBS, politie en gemeenten over de periode 2008 tot 2012 te combineren, hebben ze de herkomst van jongeren die met politie en justitie in aanraking kwamen „op verschillende momenten in de strafrechtketen” achterhaald. Met name jongens van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst komen vaker met politie en justitie in aanraking.

