’Schietincident op campus Tilburg’

Rond 14.45 uur meldde iemand zich in het ziekenhuis met een schotwond. Even later werd een groot deel van de campus afgezet, omdat agenten niet precies weten waar het schietincident zich heeft afgespeeld.

In een mail aan de bewoners van de campus, die in handen is van het Brabants Dagblad, is te lezen: „Vanmiddag tussen 14.00 en 15.00 uur heeft er een schietincdient plaatsgevonden vlakbij de Hogeschoollaan. De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben.”

Agenten lopen momenteel met een speurhond rond op zoek naar aanwijzingen.