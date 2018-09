’Laffe dief’ blijkt buitendienstmonteur

Op 30 juli 2018 ging zo’n beetje alles fout wat maar fout kon gaan. Een eigenaresse van een scootmobiel belde naar thuiszorgwinkel Medipoint dat haar voertuig kapot voor de Albert Heijn in West stond. Tegen de afspraken met het bedrijf in, bleef zij niet bij haar scootmobiel, maar vertrok naar huis.

De nietsvermoedende Sieben werd opdracht gegeven de scootmobiel op te halen. Bij de AH pakte hij het voertuig dat voldeed aan de beschrijving en haalde het van het slot. Op beelden van de politie is te zien hoe hij de scootmobiel lopend meeneemt.

40 meter verderop

Medipoint-woordvoerder Hans van den Hoogen: „René heeft de scootmobiel ingeladen in zijn bus, die ongeveer 40 meter verderop stond, en is naar het depot in Weesp gereden. De scootmobiel werd neergezet en een ander team ontfermde zich er vervolgens over. Pas een paar dagen later kwam het team erachter dat het om de verkeerde scootmobiel ging.”

Concurrerende bedrijven werden gebeld en bij een bedrijf vond Medipoint gehoor. Zij herkende de ’gestolen’ scootmobiel, maar die was reeds verkocht aan een particulier. Van den Hoogen: „Ja, toen waren wij het spoor bijster. Om de scootmobiel na zoveel dagen dan maar terug te zetten, zagen we ook niet zitten.”

#wantedwednesday

De zaak kwam woensdag weer onder de aandacht in het wekelijkse #wantedwednesday-filmpje van de politie waarin een verdachte wordt gezocht. René Sieben, die in Zuid-Korea zit voor een studiereis, werd gebeld door vrienden, dat hij als laffe dief wordt afgeschilderd op de Facebookpagina van de politie.

Sieben reageert via mail dat hij zeer ontstemd is over de hele gang van zaken. Hij overweegt een advocaat in de arm te nemen.

Medipoint betreurt het voorval en zegt de oude, beschadigde scootmobiel, die het overigens dus nog wel goed deed, helemaal op te knappen voor de eigenaar. De politie heeft het filmpje van Sieben verwijderd en een tweet de wereld in gegooid dat het ’vermoeden bestaat dat een verkeerde scootmobiel is meegenomen’.

Wat er met de eigenlijke kapotte scootmobiel is gebeurd kon Medipoint niet meer vinden in de administratie.