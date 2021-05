IDF: raketten vanuit Syrië afgevuurd

Volgens het Israëlische leger is één van de raketten in Syrië neergekomen. Er is nog niets gemeld over waar de andere twee terecht zijn gekomen. Donderdag werden er ook al raketten vanuit Libanon op Israël afgevuurd.

Eerder op de dag werd een 21-jarige Libanese man volgens lokale media doodgeschoten door een soldaat terwijl hij probeerde over een grenshek te klimmen. Bij de Libanees-Israëlische grens waren Libanezen op de been die protesteerden tegen de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Ze probeerden illegaal de zwaarbewaakte grens over te steken.

Volgens de Rode Halve Maan zijn op de Westelijke Jordaanoever zeven demonstranten gedood en ruim 400 mensen gewond geraakt. Daar en aan de andere oever in Jordanië wordt ook al de hele dag geprotesteerd tegen de Israëlische aanvallen.

Internationale leiders roepen op tot een wapenstilstand. De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdag nog met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Egypte leidt de onderhandelingen, maar geen van beide kanten lijkt momenteel bereid de wapens neer te leggen. Zo zei Hamas deze week ’Tel Aviv tot een hel’ te willen maken. Netanyahu reageerde donderdag dat de actie tegen Hamas „meer tijd in beslag zal nemen” en dat de radicaal-islamitische groepering flink moet worden afgeschrikt voordat er een wapenstilstand komt.

Het Witte Huis zegt er alles aan te doen om het conflict tussen Israël en Palestina te de-escaleren. De woordvoerster van president Joe Biden geeft aan dat ze de regionale contacten willen gebruiken om tot een oplossing van het gewelddadige conflict te komen.

Israël heeft het recht heeft om zichzelf te verdedigen tegen raketten die worden afgevuurd uit de Gazastrook door de militaire tak van Hamas, aldus de zegsvrouw. Biden zei in een verklaring dat Palestijnen en Israëliërs evenveel recht hebben op „een leven met waardigheid en veiligheid. Geen enkele familie zou angst moeten hebben in hun eigen huis of in een gebedshuis.”

De spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn naar nieuwe dieptepunten gedreven na onder meer spanningen op de Tempelberg tijdens het einde van de ramadan. Het leidde tot felle protesten bij de al-Aqsamoskee in Jeruzalem en beschietingen over en weer tussen strijders van terreurbeweging Hamas in Gaza en de Israëlische strijdkrachten.

Sinds het begin van de week bestookt de militaire factie van Hamas Israël met honderden raketten op burgerdoelen en bombardeert het Israëlische leger de Gazastrook. De meeste dodelijke slachtoffers vielen aan Palestijnse kant. Daar zouden volgens de autoriteiten 122 mensen zijn omgekomen. Ook acht Israëliërs stierven door de raketaanvallen.

Israël heeft vrijdag aanvallen uitgevoerd op tunnels van Hamas onder de Gazastrook. Het leger meldt dat veertig tanks en 160 vliegtuigen hiervoor werden ingezet. De aanvallen duurden in totaal veertig minuten.

Smokkelroute

Het uitgebreide netwerk van tunnels, dat ook wel ’de Metro’ wordt genoemd, wordt door Hamas onder meer gebruikt om mensen, wapens en goederen te smokkelen. Het is niet duidelijk in hoeverre deze tunnels zijn beschadigd.

De tanks van Israël stonden op eigen grondgebied. Het leger zei eerder dat de troepen in de Gazastrook met een grondoffensief waren begonnen, maar een woordvoerder verklaarde later dat er sprake was geweest van een intern communicatieprobleem. In de nacht van donderdag op vrijdag werden zoals in de afgelopen dagen ook raketten afgevuurd. Ook Hamas bleef vrijdag raketten afvuren op Israëlische burgers.